Ue: Salvini, Le Pen rappresenta maggioranza francesi, centrodestra sia inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marine Le Pen "rappresenta la maggioranza dei francesi che non sono dei matti". Rassemblement National "è il primo partito in Francia e sta facendo molto di più rispetto a Macron, ed è assolutamente allineata con l'idea di un'Europa centrale. Mi auguro che il centrodestra sia unito e inclusivo e vinca anche in Europa, altrimenti ci sarà un altro inciucio in Europa". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteso Salvini, a margine del congresso della Lega Lazio. (segue) (Rer)