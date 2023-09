Ue: Salvini, Le Pen rappresenta maggioranza francesi, centrodestra sia inclusivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I voti della Lega non saranno mai disponibili per un governo con la sinistra in Europa. Noi siamo per un centrodestra vincente in Italia e in Europa. Il centrodestra che allarga, che coinvolge, che include, che governa l'Italia - ha aggiunto il ministro -. La Lega farà in modo che sarà lo stesso modello che governa l'Europa, altrimenti continueranno a governare i Macron e i socialisti. Aspettiamo il voto degli italiani del prossimo giugno. Io non dico di 'no' a nessuno: francesi, ungheresi, polacchi, spagnoli, danesi, belgi, se iniziamo a dire di 'no' a qualcuno torneranno a governare i socialisti", ha concluso. (Rer)