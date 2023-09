Ue: Salini (FI), no a nuova direttiva su qualità aria, è capolavoro di assurdità e ideologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve essere ambiziosa sulla sostenibilità, ma senza perdere di vista le realtà. Lo ha detto l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, intervenuto oggi in seduta plenaria a Strasburgo nel dibattito sulla nuova proposta per la direttiva sulla qualità dell'aria. "Per questo voterò contro la nuova direttiva sulla qualità dell'aria, in quanto capolavoro di assurdità e ideologia. Impone obiettivi avulsi dal contesto economico-sociale, condendoli con i peggiori pregiudizi anti-impresa. Inserendo parametri ancora più restrittivi, il relatore socialista in Parlamento è riuscito a rendere grottesca la proposta già irricevibile della Commissione. Il risultato è un testo sconcertante e capriccioso, impossibile da votare", ha detto Salini. "La proposta prescinde infatti dalla morfologia delle aree geografiche, a cominciare dalla Pianura padana. Secondo stime di Regione Lombardia, per raggiungere i nuovi target occorrerebbe chiudere il 75 per cento delle attività economiche. In pratica dovremmo bloccare tutto: auto, imprese, impianti di riscaldamento e allevamenti. Siamo all'assurdo", ha proseguito l’eurodeputato di Forza Italia. (segue) (Beb)