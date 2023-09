Usa: morte di Tyre Nichols, cinque poliziotti incriminati da gran giurì federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque agenti della polizia di Memphis, in Tennessee, sono stati incriminati da un gran giurì federale per il loro coinvolgimento nella morte di Tyre Nichols, afroamericano di 29 anni morto in ospedale a seguito del pestaggio da parte dei poliziotti che lo hanno fermato ad un posto di blocco. Stando agli atti giudiziari, nei confronti di cinque agenti (Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. e Justin Smith) sono stati avanzati diversi capi d’accusa, tra cui quello relativo alla privazione e l’abuso dei diritti di un cittadino. L’incriminazione si aggiunge ad una causa civile a livello federale e alle accuse emanate dalle autorità statali nei loro confronti, per le quali si sono dichiarati non colpevoli. (Was)