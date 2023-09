Storia: “N-tv”, la liberazione di Mussolini fu solo propaganda delle Ss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione da parte dei reparti tedeschi del dittatore fascista Benito Mussolini dalla prigionia di Campo Imperatore sul Gran Sasso fu soltanto “propaganda” delle Ss. È quanto afferma l'emittente televisiva “N-tv”, che ricostruisce l'operazione speciale “Eiche” (“Quercia”) con cui paracadutisti della Luftwaffe e Waffen-Ss liberarono il duce il 12 settembre 1943. Il regime nazista salutò l'azione come un grande successo militare. Tuttavia, secondo lo storico austriaco Thomas Riegler, “la liberazione di Mussolini fu una montatura e un colpo di propaganda perfettamente orchestrato dalle Ss”. Con l'operazione “Eiche”, il Fuehrer Adolf Hilter voleva infatti dimostrare che l'Asse “continuava ad esistere” anche dopo la deposizione e l'arresto del duce. A tal fine, il dittatore nazista aveva anche bisogno che Mussolini radunasse le forze fasciste in Italia settentrionale, dove avrebbe poi proclamato la Repubblica sociale italiana. Dopo che la Polizia segreta di Stato tedesca (Gestapo) ebbe individuato il duce recluso in un albergo di Campo imperatore, il generale Kurt Student, al comando dei paracadutisti della Luftwaffe, ebbe l'ordine di liberarlo. Elaborati “in poche ore”, i piani prevedevano l'atterraggio di dieci aerei sull'altopiano dove si trovava la prigione del duce. Sbarcati dai velivoli, i paracadutisti avrebbero attaccato di sorpresa le guardie per poi liberare Mussolini. Altri militari avrebbero occupato la stazione della funivia di Fonte Cerreto da dove si raggiunge Campo Imperatore. (segue) (Geb)