Storia: “N-tv”, la liberazione di Mussolini fu solo propaganda delle Ss (2)

- A questo punto intervenne Heinrich Himmler, il comandante supremo delle Ss, che impose il coinvolgimento dei propri reparti nell'operazione. Vennero quindi mobilitati 16 effettivi delle Waffen-Ss specializzati nelle operazioni di spionaggio, sabotaggio e infiltrazione, guidati dal capitano Otto Skorzeny. A questo gruppo fu affidato il compito di proteggere la zona di atterraggio degli alianti a Campo Imperatore. L'assalto all'albergo dove era recluso Mussolini venne invece affidato al battaglione di formazione dei paracadutisti del maggiore Harald Mors. Giunte casualmente per prime sul teatro, le Waffen-Ss si lanciarono all'attacco dell'edificio senza trovare alcuna resistenza dal personale di guardia, secondo quanto si legge nelle memorie di Skorzeny. In verità, i militari italiani avevano ricevuto l'ordine di non aprire il fuoco dal capo della Polizia, il prefetto Carmine Senise. (segue) (Geb)