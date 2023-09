Storia: “N-tv”, la liberazione di Mussolini fu solo propaganda delle Ss (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai propri liberatori, Mussolini apparve “malato e apatico, con il viso scavato”. Per Riegler, il duce era stato “distrutto al proprio interno” dal colpo di Stato con cui era stato deposto e sapeva che la sua liberazione da parte dei tedeschi “era anche una cattura”. A ogni modo, Skorzeny venne promosso al grado di maggiore e decorato con la croce di cavaliere della Croce di ferro. Riparato in Spagna dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Skorzeny pubblicò le sue memorie in cui rivendicava la liberazione di Mussolini come proprio successo. Nel 1973, Mors, divenuto funzionario del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, contestò questa versione”. Secondo l'ex ufficiale paracadutista, l'operazione speciale che portò alla liberazione di Mussolini era stata “un affare puramente della Wehrmacht”, ossia delle Forze armate della Germania nazista e non delle Ss. Tuttavia, evidenziò Mors, per “ragioni propagandistiche” la fama venne attribuita alle Ss, ma Skorzeny era a Campo Imperatore soltanto come “osservatore”. Secondo Riegler, l'esperto di operazioni speciali “comprese in maniera magistrale come mettersi in primo piano e aiutare le Ss a raggiungere il successo nella propaganda”. Per lo storico, Skorzeny “era carismatico, ma come militare la sua prestazione era nella migliore delle ipotesi nella media”, tanto che le sue operazioni successive si rivelarono “costosi fallimenti”. Dopo la Secondo guerra mondiale, Skorzeny fu comunque estremamente abile a creare il mito di sé come “uomo più pericoloso d'Europa”. (Geb)