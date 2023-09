Scuola: nessun rischio da Covid per alunni al rientro in classe, incidenza non preoccupa esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da Covid tra gli studenti registrano a oggi un'incidenza tanto bassa, 15 casi ogni 100 alunni, da non destare preoccupazione per il rientro in classe. Lo ha spiegato il professore ordinario di statistica dell’Università Lumsa, Antonello Maruotti, interpellato da “Agenzia Nova”. “Secondo i dati ufficiali, seppur sottostimati per via dei pochi tamponi che vengono fatti - ha spiegato il professore - i contagi da Covid in Italia sono in risalita da circa due mesi, e questo coincide con l’arrivo di due nuove varianti, tra cui la Eg5, che sembrerebbe molto contagiosa. Si tratta, tuttavia, di numeri molto bassi". Nelle scuole l’incidenza è di 15 casi ogni 100 mila abitanti, nella fascia d’età 0-9 anni, e di 7 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia 10-19. Rispetto all’anno scorso, quando le scuole erano comunque regolarmente aperte, "l’incidenza nello stesso periodo era di 148 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia 0-9 e di 125 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia 10-19 - ha sottolineato Maruotti -. Si tratta di numeri dieci volte superiori a quelli di cui ci stiamo occupando oggi". E inoltre, per quanto riguarda i ricoveri, "a oggi si registrano 13 ricoveri ogni milione di abitanti nella fascia 0-9 anni e 1 nella fascia 10-19. L’anno scorso i ricoveri erano, rispettivamente 24 e 3 ogni milione di abitanti”, ha spiegato.“Lo scorso anno - ha osservato Maruotti - abbiamo visto numeri peggiori, e scendevamo da un picco molto peggiore dei numeri che stiamo vedendo ora e che non raggiungeremo più. Mentre ora i contagi sono in salita - ha precisato il professore - lo scorso anno, in questo periodo, eravamo in discesa da un picco di oltre 800 casi di incidenza (per entrambe le fasce di età) e di 88 e 20 per tasso di ricoveri, rispettivamente nelle due fasce di età. Il picco osservato l’anno scorso quest’anno non lo dovremmo osservare. E l’anno scorso abbiamo tenuto le scuole aperte". Per cui, nonostante il numero dei casi sia destinato ad aumentare, non lo farà in maniera preoccupante. Ovviamente - ha chiarito il professore - se stiamo in ambienti chiusi, non areati, il rischio può aumentare, ma vale non solo per le scuole, vale anche per i trasporti pubblici e per gli uffici”. Per quanto riguarda l’utilizzo dello smart working, "si tratta di uno strumento utile nel momento in cui i casi iniziano aumentano, perché ci si infetta sui mezzi pubblici. Al momento i rischi sono così bassi che non ce n’è bisogno”, ha concluso Maruotti. (Rer)