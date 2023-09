Napoli: a Capodichino esposti reperti del Museo Orientale “Umberto Scerrato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi, nell’aeroporto Capodichino di Napoli, lo spazio espositivo in sala imbarchi che ospita alcuni reperti archeologici dell'università degli studi di Napoli L'Orientale, provenienti dal Museo "Umberto Scerrato”. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del rettore de L’Orientale Roberto Tottoli e dell'Amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri. Accanto all'area espositiva, è presente un totem multimediale con brevi filmati a circuito continuo che illustrano le sedi de L'Orientale e le collezioni museali. I passeggeri in partenza potranno ammirare alcuni dei reperti più significativi del Museo dedicato all'archeologo Umberto Scerrato (1928-2004) che comprende un'ampia sezione islamica, cinese, dell'Africa orientale, Vicino Oriente e India. In particolare, gli oggetti in esposizione all'aeroporto, che a rotazione saranno sostituiti da altri reperti, sono: le ricostruzioni tridimensionali di una giara e una bottiglia in ceramica della fine del III millennio a.C., scoperte dalla Missione Archeologica Italiana in una tomba a Mahal Teglinos (Kassala, Sudan orientale); coppa in ceramica invetriata islamica proveniente dal Khurasan (Iran, X secolo); brocca islamica in bronzo con decorazione ageminata (Khurasan, XII sec.); brocca in porcellana (Cina XVIII secolo); coppa in porcellana cinese bianca e blu del XVII secolo. “I saperi e le ricchezze de L'Orientale si aprono sempre di più alla città, così come faremo a breve con il festival delle Lingue, e a chi viene a visitarla”, ha commentato il rettore de L'Orientale Roberto Tottoli. “Questa iniziativa, realizzata in un luogo strategico – ha proseguito –, è un ulteriore tassello in tal senso”. “Con la Gesac non è l'unico progetto che condividiamo perché ne abbiamo altri in programma, che porteremo avanti con orgoglio perché la Gesac è una delle eccellenze del nostro territorio. Chiunque ami viaggiare non può non amare le culture e le civiltà del mondo, che nel nostro Ateneo ci impegniamo a far conoscere ormai da quasi tre secoli”, ha concluso. (Ren)