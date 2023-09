© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benvenuto al colonnello Fabio Federici, nuovo Comandante del 1o Reggimento Carabinieri 'Piemonte' a cui va il nostro ringraziamento per il grande lavoro per garantire la sicurezza e la legalità nelle nostre città e nel nostro territorio. E in bocca al lupo al colonnello Andrea Intermite per il suo nuovo incarico. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. (Rpi)