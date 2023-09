Agricoltura: Divulga, +10,9 per cento fatturato per aziende che aderiscono a contratti filiera su tabacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende che aderiscono ai contratti di filiera sul tabacco, come quello tra Coldiretti e Philip Morris Italia, registrano un incremento di fatturato del +10,9 per cento mentre chi resta fuori registra un calo del -14,5 per cento. È quanto emerge dal rapporto "Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura" realizzato dal Centro Studi Divulga che ha analizzato i dati ufficiali delle aziende agricole dei trienni 2014-2016 e 2018-2020. L'efficacia dell'accordo di filiera, secondo lo studio, porta a risultati economici molto positivi anche in termini di ricavi per unità di lavoro, che aumentano per le aziende che aderiscono (10,7 per cento), a fronte di un calo in quelle non aderenti (-9,1 per cento). Questi risultati confermano la bontà della partnership strategica tra Coldiretti e Philip Morris Italia, che dal 2011 ha generato investimento per oltre 2,5 miliardi di euro sulla tabacchicoltura italiana e che, grazie anche a un orizzonte pluriennale, ha consentito nel tempo a circa mille imprese agricole italiane una programmazione strategica e imprenditoriale fondata su buone pratiche agricole e del lavoro, soprattutto in un'ottica di sostenibilità e innovazione, capaci di accelerare la transizione eco-energetica e digitale. (segue) (Com)