Agricoltura: Divulga, +10,9 per cento fatturato per aziende che aderiscono a contratti filiera su tabacco (2)

- "I contratti di filiera rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo di produzioni cento per cento italiane, capaci di dare opportunità di lavoro e far crescere l'agricoltura Made in Italy in un contesto caratterizzato da una grande instabilità internazionale ma anche dall'impatto sempre più rilevante dei cambiamenti climatici sull'attività di impresa", ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando che "l'accordo siglato con Philip Morris Italia rappresenta un modello da seguire anche in altri settori". "Questo lavoro di ricerca ci consegna una fotografia dello scenario tabacchicolo in Italia che conferma, con dati ed indicatori concreti, come il modello che abbiamo sviluppato con Coldiretti metta in condizione le aziende che sono parte dell'accordo di filiera di programmare il futuro, grazie ad una redditività che cresce nel tempo e che permette di tutelare gli agricoltori nel medio-lungo periodo. Questo si traduce nella possibilità di programmare ed effettuare investimenti in sostenibilità, digitalizzazione ed innovazione, elementi cruciali nel nostro modello di eccellenza italiano”, ha sottolineato Marco Hannappel, presidente dell'area Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International, presidente e Amministratore delegato di Philip Morris Italia. (segue) (Com)