Agricoltura: Divulga, +10,9 per cento fatturato per aziende che aderiscono a contratti filiera su tabacco (3)

- Il tabacco riveste da sempre una rilevanza particolare nel settore agroindustriale italiano, e in alcune regioni come Veneto, Umbria, Campania e Toscana, dove si concentra il 98,3 per cento della produzione nazionale, l'attività̀ tabacchicola riveste tuttora un'importanza fondamentale per sostenere l'attività̀ primaria e per garantire la resilienza delle famiglie agricole. L'accordo di filiera Coldiretti - Philip Morris Italia, secondo il rapporto del Centro Studi Divulga, riveste un ruolo chiave per i volumi che coinvolge (circa il 50 per cento della produzione totale di tabacco italiano) e stimola e promuove una nuova visione dell'attività tabacchicola legata all'ampliamento della portata sostenibile della produzione. L'accordo è collegato al Verbale di intesa sottoscritto tra il Masaf e Philip Morris Italia, rinnovato nel 2023 su un orizzonte quinquennale. Si tratta del più alto investimento da parte di un'azienda privata sulla tabacchicoltura italiana. L'accordo, giunto al suo quarto rinnovo pluriennale, a partire dal 2011 è il primo esempio di un modello di integrazione verticale in questo settore e rappresenta un modello di eccellenza a livello nazionale, europeo ed internazionale, che tutt'oggi ispira anche altri settori dell'agroalimentare italiano. (Com)