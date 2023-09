Camera: domani audizioni su riconoscimento e promozione mototerapia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 13 settembre, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge riguardante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 15 Vanni Oddera, campione di freestyle motocross, e Raffaele Prisco, coordinatore della direzione tecnica della Federazione motociclistica italiana; ore 15.30 Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova, e Giulia Zucchetti, responsabile psiconcologia presso la struttura complessa oncoematologia pediatrica dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torinossociazioni dei dirigenti ospedalieri internisti - Fadoi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio.(Com)