Ucraina: G7, condanniamo “elezioni fittizie” della Russia

- I ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto rappresentante dell’Unione europea, condannano “inequivocabilmente” la messa in scena delle “elezioni fittizie” tenute dalla Russia nei territori sovrani dell’Ucraina di Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimea. È quanto si legge in comunicato congiunto del G7. “Queste elezioni fittizie rappresentano un’ulteriore violazione dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e della Carta delle Nazioni Unite. La Russia non ha alcuna base legittima per tali azioni sul territorio dell’Ucraina. Le elezioni fittizie sono un esercizio di propaganda volto a legittimare il sequestro illegale del territorio ucraino da parte della Russia”, si legge nella nota. “Nell'ottobre 2022, 143 Stati hanno votato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per condannare il tentativo di annessione illegale del territorio sovrano ucraino da parte della Russia, riaffermando che nessuna acquisizione territoriale derivante dalla minaccia o dall'uso della forza sarà riconosciuta come legale. Fanno parte dell'Ucraina i territori di Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimea. Non riconosceremo mai le pretese illegittime della Russia e chiederemo a tutti gli Stati di respingerle inequivocabilmente”, prosegue il comunicato. (segue) (Com)