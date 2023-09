Ucraina: G7, condanniamo “elezioni fittizie” della Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 sottolineano nella dichiarazione congiunta che “da quando la Russia ha invaso il Paese, ha cercato di esercitare il controllo attraverso politiche volte a instillare paura e a sopprimere la cultura e l’identità ucraine”. “Queste includono detenzioni arbitrarie, torture, deportazioni forzate, passaporti forzati e ‘infiltrazioni’, nonché l’imposizione della legge, dei media, dell’istruzione e della valuta russa. Il tentativo della Russia di creare una situazione di fatto compiuta attraverso queste elezioni fittizie non modificherà il nostro approccio né il nostro sostegno all’Ucraina mentre lotta per rivendicare il suo territorio riconosciuto a livello internazionale”, viene evidenziato nel comunicato. “Resteremo al fianco del popolo ucraino e continueremo a fornire il sostegno finanziario, umanitario, di sicurezza e diplomatico di cui l’Ucraina ha bisogno per tutto il tempo necessario”, conclude la nota congiunta. (Com)