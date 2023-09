Usa: Casa Bianca su impeachment contro Biden, da repubblicani politiche estremiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha accusato i repubblicani al Congresso di portare avanti “politiche estremiste”, dopo che il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha confermato di aver chiesto l’avvio di una procedura di impeachment contro il presidente Joe Biden. Ian Sams, uno dei portavoce della presidenza Usa, ha affermato in un messaggio pubblicato su X (il nuovo nome di Twitter) che i repubblicani “hanno indagato sul presidente per nove mesi, senza trovare alcuna prova a suo carico: lo hanno confermato gli stessi membri del suo partito”. Parlando con i giornalisti al Congresso, McCarthy ha affermato che l’inchiesta sarà incentrata sulle attività imprenditoriali di Hunter Biden, oggetto di indagini da parte delle commissioni parlamentari. (Was)