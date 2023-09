Vicenza: Possamai, buon anno scolastico a studenti e studentesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buona scuola a tutti". Con queste parole Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, ha mandato un messaggio agli studenti vicentini per l'inizio della scuola. "Invio un grande augurio di buon anno scolastico a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che ripartono per un nuovo 'viaggio'. Dopo un'estate che spero sia stata di riposo, divertimento e approfondimento delle passioni di ciascuno, vi accingete a ritornare sui banchi di scuola per un nuovo anno che vi auguro costruttivo non solo dal punto di vista della formazione, ma anche delle relazioni con le compagne e i compagni. Quelli scolastici sono anni particolari: talvolta complicati, spesso spensierati. Vi auguro di riuscire a viverli con intensità e positività perché saranno quelli che, una volta cresciuti, vi resteranno maggiormente nel cuore", ha concluso. (Rev)