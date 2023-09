Torino: opposizioni all'attacco di Lo Russo su Stellantis-Mirafiori, mancano assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono durissimi i giudizi delle opposizioni a Palazzo Civico rispetto alle parole dette del sindaco di Torino Stefano Lo Russo in audizione sul futuro della sede Stellantis di Mirafiori. Per Domenico Garcea, consigliere comunale di Forza Italia, "l'audizione del sindaco Lo Russo in commissione consiliare, ha dato l’impressione di essere la celebrazione ufficiale dei funerali della vecchia Mirafiori piuttosto che il battesimo della nuova. Occorrono progetti concreti, oltre ai proclami, e sensibilizzare Stellantis a mantenere inalterato il livello occupazionale e la centralità di Torino nel panorama dell’automotive europeo e mondiale". Mentre il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Andrea Russi ha parlato di "segnali poco incoraggianti su Mirafiori. Il Battery Technology Center non genererà nuova occupazione. Si tratta di un investimento economico e un disinvestimento umano. Il presidente Cirio negli scorsi giorni ha dichiarato che Stellantis sta investendo sulla base dell'accordo sottoscritto da lui e da Lo Russo e oggi in commissione abbiamo chiesto conto di questi investimenti. Purtroppo non è arrivata alcuna risposta concreta", ha concluso. (Rpi)