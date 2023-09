Tlc: Spagna, il 27 settembre Consiglio amministrazione Telefonica dopo ingresso di Stc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione dell'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica si riunirà il 27 settembre e dovrebbe discutere dell'ingresso del gruppo saudita Stc come principale azionista, dopo aver acquisito una quota del 9,9 per cento della società. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta di una riunione ordinaria, programmata prima dell'ingresso di Stc e, sebbene non siano stati resi noti i punti all'ordine del giorno, si prevede che sarà la questione principale in discussione. In tal modo, il nucleo principale degli azionisti di Telefonica guidato da Bbva (4,8 per cento), BlackRock (4,4 per cento) e CaixaBank (3,5 per cento), che ha saputo dell'ingresso del gruppo saudita nell'azionariato il 5 settembre, potrà confrontarsi con il presidente Jose Maria Alvarez-Pallete e con l'amministratore delegato Angel Vila dopo il loro viaggio a Riad e ottenere informazioni più dettagliate sulle intenzioni del gruppo saudita. La partecipazione di Stc in Telefonica è suddivisa per il 4,9 per cento in azioni e per il restante 5 per cento in strumenti finanziari. Tuttavia, in base alle normative spagnole sugli investimenti stranieri in società strategiche quotate in borsa, per superare il 5 per cento in Telefonica, che ha una forte presenza nel settore della difesa nazionale, il gruppo saudita deve ottenere l'approvazione del ministero della Difesa. (Spm)