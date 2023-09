Libia: ciclone, premier Dabaiba lancia appello a comunità internazionale per invio soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha lanciato un appello alla comunità internazionale per l’invio di soccorsi di fronte alle conseguenze del passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel” che ha causato 5.200 morti nella sola Derna. Lo ha riferito lo stesso Dabaiba in un discorso pronunciato per commemorare le vittime delle inondazioni. In questa occasione, il premier ha chiesto l’invio di squadre specializzate in operazioni di soccorso e ricerca, piuttosto che di aiuti alimentari o medicinali. Dabaiba ha sottolineato che le autorità stanno compiendo tutti gli sforzi per soccorrere coloro che sono stati colpiti dalle inondazioni “a testimonianza della forza dell’unità dei libici”. Il premier del Gun ha spiegato che non avrebbe fornito un bilancio delle vittime delle inondazioni fino al completamento del processo di recupero dei corpi.(Lit)