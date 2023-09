Agricoltura: Hannappel (Philip Morris), accordi filiera integrata hanno salvato la tabacchicoltura nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto orgoglioso di questi accordi di filiera integrata perché hanno salvato la tabacchicoltura nel nostro Paese, perché vengono usate pratiche all’avanguardia e perché l’accordo con Coldiretti non solo ha portato risultati buoni per chi ha aderito ma ha creato una filiera integrata”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, nel corso della presentazione del rapporto “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura” elaborato da Divulga sui risultati della sinergia fra Coldiretti e Philip Morris Italia. (Rin)