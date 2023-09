Imprese: Hannappel (Philip Morris), presto annunceremo nuovi investimenti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prevediamo una serie di investimenti industriali e agricoli” in Italia “che annunceremo da qui a fine anno, con un volano per l’economia nazionale”. Lo ha annunciato l’Amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, nel corso della presentazione del rapporto “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura” elaborato da Divulga sui risultati della sinergia fra Coldiretti e Philip Morris Italia. (Rin)