Agricoltura: La Pietra, governo crede fortemente in accordi filiera

- “Come governo crediamo fortemente che gli accordi di filiera vadano incentivati perché è l’unico modo per dare sicurezza agli agricoltori e al sistema”. A dirlo è stato il sottosegretario all’Agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Patrizio La Pietra, nel corso della presentazione del rapporto “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura” elaborato da Divulga sui risultati della sinergia fra Coldiretti e Philip Morris Italia. Accordi di filiera come quello del tabacco possono essere, anche per altri comparti, “un volano di sviluppo” e per questo c’è “la massima disponibilità del ministero ad accompagnare e valorizzare questo percorso”, ha aggiunto. (Rin)