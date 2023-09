Napoli: Saiello (M5s), interrogazione a giunta regionale su ospedale unico Penisola sorrentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione dell'Ospedale unico della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana “presenta numerose criticità, che rendono il progetto depotenziato già sul nascere”. E’ la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello, che questa mattina ha depositato un'interrogazione sul tema alla giunta regionale della Campania. “La struttura ospedaliera, concepita per un'utenza di almeno 110 mila abitanti, sorgerà su un'area geografica che per le sue caratteristiche e viabilità è quotidianamente compressa nella morsa del traffico. Il sovraccarico determinato dall'ospedale, inoltre in assenza di un parcheggio, risulterebbe insopportabile per la vita e la salute dei cittadini”, ha spiegato Saiello. “A questo – ha proseguito – si aggiungono le problematiche e i pericoli idrogeologici che interessano il territorio. La nostra regione affronta da sempre una notevole carenza di personale sanitario ed è prevedibile che per il nuovo ospedale si dovrà attingere da altre strutture, come Vico Equense, Sorrento e Castellammare di Stabia. Questo potrebbe portare alla chiusura o al depotenziamento di questi presidi, con gravi conseguenze per l'accesso alle cure”. "Nella mia interrogazione – ha chiarito – ho chiesto alla giunta di dissipare i legittimi dubbi sollevati dalla comunità locale, di valutare attentamente se il progetto sia realmente sostenibile e compatibile con la natura del territorio e se la sua realizzazione potrebbe comportare rischi per la tutela della pubblica incolumità”. “I fondi per l'opera – ha concluso Saiello – potrebbero in ogni caso essere destinati per finanziare la sanità della penisola sorrentina e ottimizzare l'assistenza di prossimità”. (Ren)