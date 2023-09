Torino: Lo Russo, nuovo corso Teatro Regio ricco di innovazione e tradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina al Teatro Regio Torino, per la conferenza stampa in cui è stata presentata la Juive, opera che aprirà la stagione 2023/24 il 21 settembre. La prima stagione interamente pensata e organizzata dal nuovo corso del nostro Teatro sarà ricca di novità, continuerà un percorso che coniuga elementi di innovazione e tradizione e che punta a rendere il Regio sempre più patrimonio di tutte e tutti. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo."In questo senso, la scelta del titolo inaugurale della nuova stagione del TAG Regio è simbolica: si tratta di un'opera di grande fascino che torna sulle scene torinesi dopo oltre un secolo e, per la prima volta, in francese. Continuiamo a lavorare per consolidare il ruolo del Regio nel panorama culturale nazionale e internazionale: vogliamo rendere la bellezza e l'arte patrimoni diffusi, e per farlo puntiamo anche sulla grande qualità della proposta del nostro teatro", conclude Lo Russo.(Rpi)