Brasile: giustizia sospende licenza esplorazione miniera di potassio in Amazzonia (2)

- L'azienda aveva ottenuto la licenza preliminare dall'Istituto di protezione ambientale dell'Amazzonia (Ipaam), ma il Mpf ne aveva chiesto l'immediata sospensione in quanto ogni licenza di progetto deve essere prima esaminata dal parlamento e poi autorizzata e rilasciata dall'Istituto brasiliano di protezione ambientale tutela dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama). Il tribunale, nel sospendere la licenza, ha inoltre sottolineato che queste attività devono essere discusse anche in consultazione pubblica con le popolazioni indigene colpite per preparare studi sull'impatto, e ha deciso che, fino al completamento di questi studi, qualsiasi attività di esplorazione mineraria nell'area del progetto è vietata. La miniera si trova nel municipio di Autazes, a 112 chilometri dalla capitale dello stato di Amazonas, Manaus. La compagnia prevede di estrarre e lavorare la silvinite per produrre cloruro di potassio, con una capacità prevista di 2,2 milioni di tonnellate all'anno. (Brb)