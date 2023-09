Iran: Borrell, lavoriamo per liberazione cittadini europei detenuti illegalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'Ue sta lavorando con gli Stati membri per risolvere tutti i casi di cittadini europei detenuti illegalmente in Iran. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso di una discussione alla seduta plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo sulla situazione in Iran. Borrell ha confermato che l’inviato speciale Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, si è recato la scorsa settimana a Teheran, dove ha ottenuto un incontro con lo svedese Floderus. "Nel caso particolare di Johan Floderus, stiamo ancora lavorando per ottenere la sua libertà. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio e continueremo a farlo con gli strumenti che ci permetteranno di farlo. Perché esprimere l'indignazione morale come avete fatto qui va benissimo, ma non è sicuramente qualcosa che abbia la miracolosa capacità di risolvere il problema", ha detto l’Alto rappresentante, riferendosi all'eurocamera. "Stiamo lavorando con le autorità svedesi, che sono le prime responsabili del sostegno consolare ai loro cittadini, ma credo che discutere i dettagli di questo caso pubblicamente non aiuti la libertà di Floderus. A volte questo complica la situazione e ci rende il lavoro difficile", ha spiegato Borrell. "Abbiamo sempre sollevato la questione. Lo scorso fine settimana il nostro inviato speciale per il Golfo, Luigi di Maio, è stato a Teheran. Vi sembra sbagliato che sia andato a Teheran a discutere con il regime iraniano su questo problema e che abbia ottenuto una visita consolare a Floderus?”, ha poi chiesto l’Alto rappresentante Ue al Parlamento europeo. "Credo che siano cose da fare, sono necessarie. Le faremo e continueremo a lavorare per ottenere la sua libertà e sostenere la società iraniana", ha concluso Borrell. (Beb)