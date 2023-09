Agricoltura: Carloni (Lega), accordi filiera sono futuro comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli accordi di filiera non sono solo necessari” ma fondamentali perché “l’anti fragilità a cui ambiamo si ottiene solo dando riferimenti stabili, come le filiere”. Lo ha detto il presidente della commissione Agricoltura della Camera ed esponente della Lega, Mirco Carloni, intervenendo nel corso della presentazione del rapporto “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura” elaborato da Divulga sui risultati della sinergia fra Coldiretti e Philip Morris Italia. Si tratta “del futuro del nostro comparto”, ha concluso. (Rin)