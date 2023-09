Brasile: nuova ondata di maltempo nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ondata di maltempo sta interessando lo stato meridionale del Brasile Rio Grande do Sul, colpito la scorsa settimana da un ciclone extratropicale che ha causato almeno 46 morti e 46 dispersi e 25.284 tra sfollati e persone che hanno perso la casa. Nella notte tra lunedì e martedì sono state registrate forti piogge e venti fino a 70 chilometri all'ora. A causa della caduta di alberi e tralicci dell'alta tensione, circa 65 mila persone sono senza corrente elettrica. Sedici voli sono stati cancellati all'aeroporto Salgado Filho di Porto Alegre. Per precauzione in decine di municipi sono state chiuse le scuole. Nelle prossime ore sono previste ulteriori piogge e vento forte. Il clima concederà una tregua solo a partire da giovedì. (segue) (Brb)