Scuola: Fracassi (Flc Cgil) a Valditara, risorse per il contratto occasione per valorizzare il personale

- Il ministro Valditara "ha una straordinaria occasione per valorizzare il personale della scuola: mettere le risorse del contratto 2022/24 in legge di bilancio alla luce dell'inflazione cumulata. Attendiamo quindi, che i fatti seguano alle parole". Così Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil, commenta le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione e del Merito a commento dei dati riportati nel rapporto Ocse "Education at a glance". "Aggiungo – sottolinea la dirigente sindacale- che per affrontare la dispersione scolastica in questo Paese non servono sperimentazioni, bisogna rafforzare l'offerta formativa: servono docenti per ridurre il numero di alunni per classe e serve aumentare il tempo scuola. Valditara innalzi l'obbligo scolastico a 18 anni, così si aumenta il numero dei diplomati e laureati, non con i licei quadriennali!". "Infine, non ci servono i docenti a la carte, non siamo al ristorante, ma nella scuola pubblica. Il Ministro stabilizzi il personale precario a partire dagli insegnanti di sostegno e faccia le immissioni in ruolo, solo così la scuola può funzionare", conclude Fracassi. (Rin)