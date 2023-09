Repubblica Dominicana: ultimatum ad Haiti, basta lavori sul fiume binazionale o blocco delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Haiti ha tempo fino a giovedì per fermare chi sta cercando di alterare il corso del fiume binazionale Masacre, se non vuole che la vicina Repubblica Dominicana chiuda le frontiere aeree, marittime e terrestri. Lo ha detto il presidente dominicano, Luis Abinader, aprendo una nuova possibile tappa nelle tensioni tra i due Paesi che si dividono l'isola caraibica Hispaniola. "Non voglio essere ottimista o ingenuo. Spero che la sensatezza vinca da qui a giovedì", altrimenti "non abbiamo nessuna alternativa", ha detto Abinader in conferenza stampa. Nel mirino di Santo Domingo un "canale privato" che "imprenditori haitiani" starebbero costruendo per deviare parte delle acque del Masacre, fiume che corre lungo la frontiera, verso una riserva destinata ad alimentare l'agricoltura delle loro aziende. "Se la situazione non si risolve prima di giovedì, chiuderemo completamente la frontiera al commercio aereo marittimo e terrestre", ha insistito Abinader. (segue) (Mec)