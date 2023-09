Repubblica Dominicana: ultimatum ad Haiti, basta lavori sul fiume binazionale o blocco delle frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del canale rischia soprattutto di lasciare a secco le risaie e togliere acqua preziosa agli allevamenti di bovini per la produzione del latte, le due principali risorse economiche della strategica città dominicana di Dajabon. Il governo di Haiti, peraltro non riconosciuto da tutti gli attori politici interni, condanna l'iniziativa degli imprenditori, ma non adotta - secondo Santo Domingo - i passi necessari a mettere fine ai lavori. E in attesa di una risposta dalle autorità haitiane, Abinader ha da subito attivato una serie di misure: frontiere chiuse a tutte le persone ritenute coinvolte nel "conflitto idrico", gli artefici del canale definiti responsabili del "peggioramento delle relazioni bilaterali". Viene quindi sospesa l'emissione di nuovi visti che normalmente vengono richiesti dai cittadini haitiani per poter uscire dall'isola usando gli aeroporti dominicani. (segue) (Mec)