Repubblica Dominicana: ultimatum ad Haiti, basta lavori sul fiume binazionale o blocco delle frontiere (4)

- La risposta dominicana, che Abinader si appresta a comunicare agli organismi internazionali per certificare il rispetto del diritto internazionale, muove da una serie di strumenti legali firmati lo scorso secolo dai due Paesi: il Trattato di Pace e amicizia perpetua e arbitrato del 1929, l'Accordo frontaliero del 1935 e il Protocollo di revisione della frontiera del 1936. "In ragione del fatto che fiumi e altri corsi d'acqua nascono nel territorio di uno Stato e corrono su quello dell'altro, o servono da limite tra i due Stati", si legge all'articolo 10 del primo dei documenti, "le parti si impegnano a non fare né permettere la costruzione di opere suscettibili di cambiare il corso degli stessi". Il che, si precisa nel primo comma, non impedisce ai firmatari di usare "in modo giusto ed equo" le acque che attraversano i territori. (Mec)