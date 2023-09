Pnrr: Città metropolitana Roma, 130 milioni fondi per 175 interventi, avviato 70 per cento cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedono a ritmo serrato i lavori per la riqualificazione degli Istituti scolastici a Roma e Provincia. I fondi Pnrr gestiti da Città metropolitana (130 milioni di euro) sono stati tutti mandati a gara e aggiudicati, entro aprile 2023, e ripartiti per un totale di 175 interventi di messa in sicurezza grave. "Attualmente è in fase di esecuzione il 70 per cento dei cantieri, mentre il restante 30 per cento partirà entro novembre 2023. Già consegnate 18 scuole (oltre il 10 per cento dei cantieri), questo l'elenco completo degli edifici: Itis Antonio Pacinotti, Itis Einstein - Bachelet, Edificio via Venezuela 43, Itc A. Ruiz, Itc Lucio Lombardo Radice, Ipssar Pellegrino Artusi, Ipsia Sisto V, Itcg Carlo Matteucci, L.C. Aristofane, Ipseo Pellegrino Artusi, IIS Giosuè Carducci, IIS Vittorio Gassman, Iis Carlo Matteucci, Iis Biagio Pascal, Itis H. Hertz, Iis Piazza della Resistenza (Monterotondo), Fratelli Bandiera (Monterotondo), Itcg Nervi (Rignano Flaminio). Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma Capitale. (segue) (Com)