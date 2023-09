Pnrr: Città metropolitana Roma, 130 milioni fondi per 175 interventi, avviato 70 per cento cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Andiamo avanti a tutti i livelli nella messa in sicurezza degli edifici scolastici di Roma e della Città Metropolitana – spiega il sindaco Roberto Gualtieri - I fondi del Pnrr vengono infatti utilizzati a pieno e i cronoprogrammi rispettati. Abbiamo aggiudicato la totalità degli interventi previsti, la gran parte dei quali sono già partiti e il 10 per cento già finiti. La scuola pubblica si conferma al centro della nostra azione sul territorio; c'è sicuramente molto da fare in un settore che sconta anni di ritardi ma, con l'auspicabile sostegno anche da parte dello Stato centrale, lo faremo. È questo – ha concluso - il modo più concreto di augurare a studenti, insegnanti, operatori e famiglie un buon nuovo anno scolastico". (segue) (Com)