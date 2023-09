Pnrr: Città metropolitana Roma, 130 milioni fondi per 175 interventi, avviato 70 per cento cantieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo anticipando i tempi della tabella di marcia, contiamo di consegnare il 90 per cento di tutte le opere entro il 2024. Gli interventi riguardano principalmente il miglioramento sismico e statico degli edifici e l'ottenimento del Certificato di Protezione Incendi che, purtroppo, tante scuole ancora non avevano – sottolinea Daniele Parrucci, consigliere delegato all'edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma – Gli operatori del settore saranno costantemente informati sullo stato di avanzamento dei lavori. Per completare questa grande opera di messa in sicurezza chiediamo al governo ulteriori 170 milioni di euro. Il nostro obiettivo è quello di restituire ambienti degni e sicuri a studenti, insegnanti e dirigenti. A loro va il mio più caro augurio in occasione dell'avvio dell'anno scolastico". (Com)