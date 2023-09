Usa: Biden, calo del reddito delle famiglie e povertà infantile legati alle politiche dei repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati sul reddito delle famiglie, ancora una volta in calo nel 2022, mostrano le conseguenze delle azioni dei repubblicani al Congresso, che continuano a promuovere tagli alla tassazione delle grandi aziende. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Commercio. “Lo scorso anno, i repubblicani hanno spinto per aumentare la tassazione nei confronti delle famiglie con figli: il recente incremento della povertà infantile non è un caso, ma la conseguenza delle politiche portate avanti dai repubblicani al Congresso, che nel frattempo promuovono gli interessi delle grandi aziende”, ha detto. (Was)