Camera: domani audizioni su separazione carriere magistratura

- Domani la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, svolge le seguenti audizioni: ore 13.45 Accursio Gallo, segretario dell'Organismo congressuale forense (Ocf), Antonino La Lumia, tesoriere del medesimo organismo, Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf); ore 14.15 Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione delle camere penali italiane. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)