Scuola: a Monza un 2023 di ristrutturazione e ammodernamento per 12 plessi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Oggi è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico anche a Monza: le scuole statali primarie, secondarie di primo grado e dell'infanzia sono chiamate ad accogliere nelle proprie aule circa ottomila alunni monzesi. Alcune strutture lo fanno in una veste rinnovata rispetto al 2022, in altre verranno ultimate opere di ammodernamento e ristrutturazione entro quest'anno. Sono 12 i plessi interessati da lavori nell'arco del 2023, a cui si aggiungono recenti operazioni di manutenzione ordinaria e riqualificazione degli spazi esterni, come avvenuto per l'area ludico-ricreativa della scuola dell'infanzia Cazzaniga, mentre altri seguiranno nei prossimi mesi. I giardini scolastici più colpiti dai nubifragi sono stati oggetto di interventi in via d'urgenza, gli altri saranno interessati da lavori ordinari di manutenzione del verde nel corso delle prossime settimane. (segue) (Com)