Scuola: a Monza un 2023 di ristrutturazione e ammodernamento per 12 plessi cittadini (3)

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Considerando anche le nuove esigenze per i danni causati dal maltempo, verranno programmati interventi manutentivi in diversi edifici oltre a quelli già previsti per la scuola dell'infanzia Andersen, per la scuola dell'infanzia e il Nido Libertà-Modigliani, per la scuola elementare Alfieri e per l'asilo Cederna. Per le scuole Ardigò, Salvo d'Acquisto e Nanni Valentini, infine, sono stati svolti quest'anno i collaudi di lavori già ultimati nel 2022. Nell'ambito del contratto pluriennale con l'azienda di manutenzione SIRAM Veolia, si sta provvedendo all'adeguamento delle centrali termiche della Scuola Primaria Munari. Altri interventi riguardano invece la scuola Volta, la materna S. Alessandro, la primaria Alfieri, la primaria Masih, la media Bonatti, la materna Modigliani e la primaria Manzoni. "L'ammodernamento, la manutenzione e la riqualificazione delle scuole – afferma il Sindaco e Assessore all'Istruzione Paolo Pilotto - sono una priorità per quest'Amministrazione. Gli eventi atmosferici di quest'estate hanno senz'altro reso necessari ulteriori interventi, ma i lavori sui plessi si inseriscono in un programma più ampio che il Comune continuerà a sviluppare, cercando di garantire ai bambini e ai ragazzi monzesi una qualità degli ambienti scolastici sempre più accogliente". (segue) (Com)