Scuola: a Monza un 2023 di ristrutturazione e ammodernamento per 12 plessi cittadini (4)

20 luglio 2021

- Con i lavori di ordinaria manutenzione delle strade eseguiti sono stati completati alcuni interventi in prossimità di edifici scolastici al fine di migliorare la pedonalità di accesso. Più precisamente, in via Tazzoli, in prossimità della scuola Alfieri, è stato sistemato il marciapiede; in via Poliziano all'angolo con Luca delle Robbia, in prossimità del nido Cederna, sono state eliminate le barriere architettoniche mediante un attraversamento pedonale con scivoli; all'angolo tra via Poliziano e via Baioni, in prossimità della scuola Bonatti, è stato sistemato il marciapiede; in via Magellano, in prossimità delle scuole Rubinowicz e Ardigò, è sono stati rifatti pavimentazione stradale e parcheggi e relativa segnaletica orizzontale; in via Santa Croce, in prossimità dell'Istituto Maddalena di Canossa, è stato sistemato il marciapiede; in via Boccaccio, all'ingresso del liceo Valentini, è stato svolto un lavoro sul viale di ingresso mediante stesura e livellamento di ciottolato. Seguirà inoltre un intervento in via Enrico da Monza, in prossimità della scuola Raiberti e del Centro NEI, per il rifacimento della pavimentazione stradale. (Com)