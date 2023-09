Camera: domani audizioni su partecipazione popolare quote società sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 14:30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, svolge le seguenti audizioni: Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico, in videoconferenza; Luigi Gastini, dottore commercialista specializzato in enti del terzo settore, in videoconferenza; Edoardo Barone, vice presidente dell'Associazione piccoli azionisti della Ac Milan spa, in videoconferenza; Maurizio Laudicino, responsabile marketing Us Pistoiese 1921. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)