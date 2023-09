Ue: Parlamento approva denominazione Igp anche per prodotti artigianali e industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha adottato nuove norme europee per la protezione delle indicazioni geografiche dell'artigianato e dei prodotti industriali, ispirate a norme simili per i prodotti agricoli. "Le nuove norme sull'indicazione geografica (Ig) delle denominazioni dei prodotti artigianali e industriali locali con qualità specifiche proteggeranno i prodotti non alimentari di fama locale, come pizzi, vetro, pietre naturali, gioielli o la porcellana a livello europeo e mondiale. Esse colmeranno il divario tra i sistemi nazionali divergenti, aumentando nel contempo la consapevolezza dei consumatori e rafforzando la competitività dei produttori", si legge in un comunicato stampa del Parlamento europeo. Il nuovo schema - già concordato dal Parlamento europeo e dagli Stati membri a maggio - è stato adottato con 616 voti a favore, 9 contrari e 6 astensioni. La legge unifica le norme sulla procedura di registrazione, sulla protezione pratica delle indicazioni geografiche e sui controlli e l'applicazione e prevede una registrazione in due fasi, a partire dal livello nazionale e seguita da un esame della domanda dei produttori da parte dell'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo). (segue) (Beb)