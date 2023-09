Ue: Parlamento approva denominazione Igp anche per prodotti artigianali e industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri potranno scegliere se istituire un'autorità nazionale di registrazione o se l'Euipo gestirà l'intero processo. Avranno un anno per informare la Commissione e l'Euipo quali dei prodotti già protetti a livello nazionale dovrebbero essere registrati e protetti in tutta l'Ue. Nel testo adottato, i deputati hanno assicurato che le autorità nazionali aiuteranno le Pmi a preparare le loro domande. Gli Stati membri senza un'autorità nazionale dovranno nominare un unico punto di contatto per rispondere a domande tecniche. I controlli e l'applicazione delle nuove norme saranno di competenza delle autorità nazionali, che effettueranno controlli, anche di merci vendute online, per garantire che i prodotti siano immessi sul mercato conformemente alle loro specifiche di prodotto. Una volta che il Consiglio avrà approvato formalmente l'accordo, esso entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento entrerà in vigore due anni dopo tale data. (Beb)