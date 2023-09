Imprese: Gusmeroli (Lega), ascolto alla base delle buone leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le buone idee si traducono in buone leggi solo se si fa una grande opera di ascolto". Lo sottolinea Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio, nonché responsabile Fisco della Lega, intervenendo oggi all'incontro organizzato da PWC, INrete e dall'Intergruppo parlamentare sulla Sussidiarietà sul tema formarsi per crescere. "Il Superbonus è stata una buona idea tradotta in pessima legge, più volte modificata diventando un rompicapo per famiglie e imprese, e peggiorando i conti dello Stato. Il progetto di legge sul Made in Italy, invece., è una buona idea che ha avuto un'importante attività propedeutica con l'indagine conoscitiva svoltasi in commissione: infatti in quattro mesi abbiamo ascoltato oltre 160 associazioni, recependo da loro le problematiche più stringenti da affrontare, fra cui quella della contraffazione. Questa indagine, votata all'unanimità, è stata la base del dl di tutela e valorizzazione del Made in Italy, redatto dal Ministero: un bell'esempio di sinergia fra Governo e Parlamento. Un ruolo fondamentale è svolto dalla formazione, perché gli Istituti tecnici non formano cittadini di serie B, anzi costruiscono professionalità indispensabili nel mondo del lavoro: per esempio a Stresa l'Istituto Mancia per il turismo e a Verbania l'Istituto Cobianchi che forma Tecnici specializzati. Avanti con l'ascolto. Ho fortemente voluto con la Lega un'indagine conoscitiva sull'Intelligenza Artificiale che inizierà la prossima settimana: essa deve essere di ausilio all'intelligenza umana, va governata e non subita, perché lo scopo è migliorare la vita di tutti noi". (Rin)