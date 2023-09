Brasile: frode sulle forniture, indagine sui militari coinvolti in intervento federale a Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile (Pf) sta eseguendo in queste ore 16 mandati di perquisizione presso le residenze e gli uffici di imprenditori e membri delle forze armate che hanno partecipato all'Intervento federale di pubblica sicurezza (Gif), realizzato a Rio de Janeiro nel 2018. L'operazione Perfidia indaga su una possibile frode nella fornitura di giubbini anti-proiettili, autorizzata senza gara di appalto, e con una presunta super-fatturazione. L'accordo con la statunitense Ctu Security Llc per l'acquisto di 9.360 giubbotti balistici per un prezzo di 40 milioni di real (7,5 milioni di euro), di cui 4,6 milioni di real (870 mila euro) considerati super fatturati, era già stato annullato per decisione della Corte dei conti federale del Brasile (Ctu) e il pagamento stornato. Oltre a questo contratto, l'operazione Perfidia indaga sulla collusione di due società brasiliane che operano in cartello nel commercio di protezioni balistiche in Brasile e hanno milioni in appalti pubblici con varie agenzie del Paese. (segue) (Brb)