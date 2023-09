Brasile: frode sulle forniture, indagine sui militari coinvolti in intervento federale a Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine prende le mosse da un'indagine delle autorità degli Stati Uniti. Nel febbraio dello scorso anno, l'agenzia governativa Homeland Security Investigations (Hsi) ha scoperto che la Ctu Security Lls era responsabile della fornitura della logistica militare utilizzata per l'omicidio del primo ministro di Haiti, Jovenel Moise. A quel punto la Hsi ha iniziato a esaminare tutti i contratti della compagnia statunitense, individuando, tra gli altri, quello per la fornitura di giubbotti per Gif. Il 9 febbraio 2022, l'addetto dell'Hsi presso l'Ambasciata degli Stati Uniti ha inviato un'e-mail al Coordinamento generale per la repressione della corruzione, della criminalità finanziaria e del riciclaggio di denaro della Direzione delle investigazioni e della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione della Polizia federale, comunicando i fatti. (segue) (Brb)