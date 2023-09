Brasile: frode sulle forniture, indagine sui militari coinvolti in intervento federale a Rio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quasi tutto il 2018, la sicurezza pubblica nello stato di Rio de Janeiro era stata affidata alle forze armate, esautorando le autorità dello stato, con un mandato straordinario del presidente della Repubblica Temer. Tra gli indagati figura anche l'ex generale, Walter Sousa Braga Netto, che era commissario di governo per l'intervento voluto dal presidente Michel Temer e che, al termine del mandato, fu nominato ministro del governo di Jair Bolsonaro. In seguito Braga Netto è stato candidato vicepresidente di Bolsonaro nelle elezioni del 2022 ed è uno dei possibili candidati a sindaco di Rio de Janeiro per le elezioni del prossimo anno. L'ex generale non è stato oggetto di mandato di perquisizione, ma i giudici hanno autorizzato il sequestro di tutti i dati contenuti nel suo telefono cellulare. L'acquisto di giubbotti anti proiettili era stato firmato da Braga Netto nell'ultimo giorno di mandato dell'intervento federale ed era stato realizzato senza gara di appalto considerata l'urgenza di rifornire le forze armate di protezioni balistiche che erano prossime alla scadenza. Pochi mesi dopo la Corte dei conti annullò l'acquisto. (Brb)