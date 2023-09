Migranti: la Slovacchia affronta un aumento dei flussi e sospetta l’Ungheria di voler influenzare le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, la Slovacchia ha dovuto fare i conti con un singolare aumento dei migranti provenienti dall’Ungheria. Secondo quanto ha confermato il direttore della polizia nazionale, Stefan Hamran, almeno 20 mila persone hanno attraversato la frontiera meridionale del Paese – quella con il vicino magiaro – e tra di loro ci sarebbero stati almeno due terroristi. La maggior parte di questi immigrati clandestini sono provenienti dalla Siria e sono giunti in Slovacchia percorrendo le rotte migratorie balcaniche. La Slovacchia non è però un Paese di destinazione per loro, quanto piuttosto un ennesimo Paese di transito verso regioni più ricche del continente europeo. Tra di esse c’è innanzitutto la Germania, meta prediletta anche per il fatto che già tra il 2015 e il 2016 il governo tedesco ha accolto centinaia di migliaia di richiedenti asilo dalla Siria. Il primo ministro slovacco, Ludovit Odor, ha ammesso la scorsa settimana che non è possibile immaginare di sigillare completamente la frontiera con l’Ungheria. Tuttavia, ha promesso l’invio di 500 soldati allo scopo di assistere le forze dell’ordine nel pattugliamento del confine e nella gestione dei flussi migratori. Odor ha anche voluto sottolineare ai concittadini che si tratta di una migrazione “di transito”. (segue) (Vap)